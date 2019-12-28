Франчайзинг
Франчайзинг

Аркат – первая и единственная компания, предлагающая франшизу на рынке оборудования для АЗС и нефтебаз

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Комплексная
Комплексная зачистка емкостей и резервуаров

после хранения любых нефтесодержащих и химических веществ. Утилизация нефтешлама.

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Автоматизированная
Автоматизированная безоператорная АЗС – наше будущее!

Клиенты самостоятельно оплачивают топливо наличными или по топливной карте через терминал самообслуживания.

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О нас


    Аркат — современные комплексные решения для нефтегазовой области(или отрасли) Производственной объединение «Аркат» уже 25 лет( либо четверть века) является ведущим поставщиком оборудования для нефтебаз, автозаправочных комплексов и газовых станций. На нашем сайте представлен удобный каталог продукции, с помощью которого Вы сможете быстро и удобно сделать заказ, сотрудники нашей компании всегда помогут разобраться в сложностях, возникающие при комплектации заправочного комплекса, предложат различные варианты(либо подберут оптимальный вариант), расскажут(либо проинформируют) о действующих акциях и скидках.

    Вы всегда можете оставить заявку на строительство безоператорных АЗС, контейнерных АЗС, стационарных АЗС, а так же на любые виды работ и сервиса для АЗС, АГЗС и нефтебаз по тел. 8-800-350-38-93

    В это не простое для бизнеса время мы верим, что главное это верность своим традициям, мы по прежнему поставляем все необходимое для АЗС и нефтебаз как отечественного производства так и зарубежного (европейского в том числе). Долгие годы сотрудничества помогли нам сохранить все отношения с зарубежными партнерами не смотря на политическую ситуацию в мире.