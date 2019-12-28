Каталог промышленного оборудование АЗС АГЗС электромагазин

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Производственная компания АРКАТ , является прямым представителем и дистрибьютером ведущих зарубежных компаний, производящих оборудование для АЗС и нефтебаз. Газового оборудования, средств хранения и перевозки ГСМ и LPG. Номенклатура товаров компании насчитывает более 70000 наименований, из них около 5000 товаров имеются в наличии на наших складах. компания сотрудничает со следующими компаниями: GILBARCO, SAMOA, FAFNIR, FE PETRO, ADAST, VEEDER-ROOT, REGO, BATU, UPP, ZVA / ELAFLEX, LEGAZ, BENZA, BLACKMER, DURAPIPE PLX, LPG GROUP, MC-CABE, PILZNO, TOKHEIM, VENGO, РОСМА, ТАТСУНО РУС, ПНСК, НАРА, ТОПАЗ, БЕЛГАЗТЕХНИКА, СТРУНА и другими компаниями и брендами.



Компания занимается строительством безоператорных АЗС, контейнерных АЗС, стационарных АЗС. Выполняет любые виды работ и сервиса для АЗС, АГЗС и нефтебаз. Зачисткой емкостей, хранилищ для ГСМ. Приоритетными регионами деятельности являются Северо-Западный ФО, Западная и Восточная Сибирь. Сотрудничает с известными компаниями нефтегазовой отрасли.



Компания гибко подходит к сотрудничеству, поэтому среди её партнеров как крупные, так и небольшие компании, а отгрузка товаров производится не только оптовикам, но и розничным покупателям.