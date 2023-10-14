ЦиркометрЦиркометр (Ц300 (Ø20-300 мм, лента нерж. 13 мм))

Циркометры предназначены для точного измерения диаметров и длин окружностей.

В названии (маркировке) циркометров используется максимальное значение измеряемого диаметра в миллиметрах, то есть циркометр Ц300 позволяет измерить диаметр не более 300 мм (максимальная длина окружности 950 мм), циркометр Ц700 - максимальный диаметр 700 мм (максимальная длина окружности 2200 мм), минимальный измеряемый диаметр окружности всеми циркометрами Ц составляет 20 мм, что соответствует длине окружности 60 мм.

Производимые нами циркометры изготовлены из нержавеющей стали, а шкала нанесена методом лазерной гравировки. Это значит, что такой циркометр прослужит длительное время. Измерительная шкала не сотрется и не потускнеет со временем.

Для выполнения измерений конец измерительной ленты вводится снизу в большое отверстие нониусной планки. Затем лента пропускается через тонкое отверстие.



Линейки охватывающие имеют две основные шкалы для измерения диаметра и измерения длины окружности изделия, и две нониусные шкалы. Основные шкалы нанесены на самой линейке с делениями через 1мм, другие – на нониусе, который расположен на охватывающей рамке.



Отсчет необходимого для разметки размера производится методом совпадения деления шкалы с делениями нониуса.