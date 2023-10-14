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ЦиркометрЦиркометр (Ц300 (Ø20-300 мм, лента нерж. 13 мм))Официальный представитель завода Опика на территории РФИзмеряемый диаметр до, мм
Артикул:Ц7 650 руб.5 890 руб.Скидка 1 760 руб.шт
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125
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300
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700
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1100
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1500
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1900
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2300
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2700
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3100
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3500
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Наличие на складах
-
Общий остаток на складах:
достаточно
Циркометры предназначены для точного измерения диаметров и длин окружностей.
В названии (маркировке) циркометров используется максимальное значение измеряемого диаметра в миллиметрах, то есть циркометр Ц300 позволяет измерить диаметр не более 300 мм (максимальная длина окружности 950 мм), циркометр Ц700 - максимальный диаметр 700 мм (максимальная длина окружности 2200 мм), минимальный измеряемый диаметр окружности всеми циркометрами Ц составляет 20 мм, что соответствует длине окружности 60 мм.
Производимые нами циркометры изготовлены из нержавеющей стали, а шкала нанесена методом лазерной гравировки. Это значит, что такой циркометр прослужит длительное время. Измерительная шкала не сотрется и не потускнеет со временем.
Для выполнения измерений конец измерительной ленты вводится снизу в большое отверстие нониусной планки. Затем лента пропускается через тонкое отверстие.
Линейки охватывающие имеют две основные шкалы для измерения диаметра и измерения длины окружности изделия, и две нониусные шкалы. Основные шкалы нанесены на самой линейке с делениями через 1мм, другие – на нониусе, который расположен на охватывающей рамке.
Отсчет необходимого для разметки размера производится методом совпадения деления шкалы с делениями нониуса.
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- Бренд
- Опика
- Бренд производителя
- Опика
- Артикул
- Ц
- Гарантия
- 12 месяцев
- Страна производитель
- Белоруссия
Циркометр (Ц3500 (Ø20-3500 мм, лента нерж. 16 мм))7 650 руб.5 890 руб. Купить Цену уточняйте у менеджера1253007001100150019002300270031003500-
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