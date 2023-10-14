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ЦиркометрЦиркометр (Ц300 (Ø20-300 мм, лента нерж. 13 мм))

delivery-ARKAT
Официальный представитель завода Опика на территории РФ
Циркометр Ц Опика
слайдер изображения ЦиркометрЦиркометр (Ц125 (Ø20-125 мм, лента нерж. 13 мм))
Измеряемый диаметр до, мм
  • 125
  • 300
  • 700
  • 1100
  • 1500
  • 1900
  • 2300
  • 2700
  • 3100
  • 3500
  • -
Артикул:Ц
7 650 руб.
5 890 руб.
Скидка 1 760 руб.
  шт

Наличие на складах

  • Общий остаток на складах: достаточно

Циркометры предназначены для точного измерения диаметров и длин окружностей.
В названии (маркировке) циркометров используется максимальное значение измеряемого диаметра в миллиметрах, то есть циркометр Ц300 позволяет измерить диаметр не более 300 мм (максимальная длина окружности 950 мм), циркометр Ц700 - максимальный диаметр 700 мм (максимальная длина окружности 2200 мм), минимальный измеряемый диаметр окружности всеми циркометрами Ц составляет 20 мм, что соответствует длине окружности 60 мм.
Производимые нами циркометры изготовлены из нержавеющей стали, а шкала нанесена методом лазерной гравировки. Это значит, что такой циркометр прослужит длительное время. Измерительная шкала не сотрется и не потускнеет со временем.
Для выполнения измерений конец измерительной ленты вводится снизу в большое отверстие нониусной планки. Затем лента пропускается через тонкое отверстие.

Линейки охватывающие имеют две основные шкалы для измерения диаметра и измерения длины окружности изделия, и две нониусные шкалы. Основные шкалы нанесены на самой линейке с делениями через 1мм, другие – на нониусе, который расположен на охватывающей рамке.

Отсчет необходимого для разметки размера производится методом совпадения деления шкалы с делениями нониуса.

Бренд
Опика
Бренд производителя
Опика
Артикул
Ц
Гарантия
12 месяцев
Страна производитель
Белоруссия